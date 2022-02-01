刑罰是治理國家的方式之一，不僅能讓人民了解到要為了自己的行為負責，也是維持社會秩序的根本。但跟現代比起來，古代有許多刑罰都非常恐怖、殘忍，就算沒有危及罪犯的生命安全，也常常會讓他們生不如死，不過古代有一種刑罰在現代人眼裡看起來沒什麼，犯人卻相當抗拒，甚至覺得被羞辱了。

根據《梨視頻》報導，古代發明許多折磨犯人身體的酷刑，像是割掉鼻子的「劓刑」，以及斷足或挖膝蓋的「臏刑」，但有一種刑罰雖然不痛不癢，對於現代人來說，甚至是很常見的行為，卻會讓古代的犯人感到生不如死，那便是把犯人頭髮給剃掉的「髡刑」。

事實上，先秦時期人們普遍認為，身體的任何一小部分都可以代表整個人，因此當時有許多巫術，都是要取對方的指甲、頭髮等物來施咒，就可以讓當事人也遭到巫術詛咒，《尚書》也記載，商湯在大旱時曾「剪髮斷爪，自以為牲」，進而感動上蒼降下大雨，就可以看出當時的人深受這種思想的影響。

雖然古人最初愛惜頭髮，是因為害怕巫術，但後來受到儒家《孝經》中「身體髮膚，受之父母」的影響，更替頭髮增添一種「天理人倫」的含意，如果不愛惜頭髮，就會被人認為不孝，愛惜頭髮也因此漸漸成為一種生活方式，並變成區分漢人和其他民族的特徵。