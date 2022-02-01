印尼巴布亞一名男子日前到河邊捕蟹，未料遭到一隻長達7公尺的食人巨鱷攻擊、吞食，當地居民發現男子不見，懷疑鱷魚就是殺人兇手，立刻聯手搜救隊一同尋找他的身影，最終真的在巨鱷的胃裡發現男子殘缺不全的遺體。

村民懷疑巨鱷是殺人兇手，因此將牠剖腹以取屍。(影片來源/YouTube/연합뉴스)

根據《印尼之聲》報導，這起事件發生在西紐幾內亞的巴布亞省（Papua），當地大部分區域都是熱帶雨林，再加上河流眾多，生態環境相當豐富，有魚、蝦、螃蟹、鱷魚等生物。事發當天，30歲男子達米安（Damianus Yauta）到阿尤加河（Ayuka River）捕紅樹林蟹，未料遭到食人巨鱷尾隨攻擊，最後不幸命喪鱷口。

不久後其他居民就發現達米安失蹤，懷疑可能和食人巨鱷有關，因此立刻報警請求相關單位進行搜救。聯合搜救隊接獲通報後，和提普卡村（Tipuka）的居民聯手合作，一同尋找失蹤的達米安。

搜救辦公室（SAR）負責人喬治（George L. Mercy Randang）透露，眾人在阿尤加河旁找到一隻體長7公尺的巨鱷，牠的口中還叼著達米安的部分屍塊，於是一行人合力捕捉巨鱷，隨後將牠的腹部剖開，果然在胃裡發現一具成年男性殘缺不全的遺體，經警方研判，這具遺體的主人就是達米安，目前已經請家屬將其領回，並按照當地傳統的宗教儀式來撫慰亡靈。

事實上鱷魚獵食居民並不是一件罕見的事情，由於當地紅樹林、熱帶雨林密布，是鱷魚絕佳的棲息地，儘管如此還是有很多居民甘願冒著生命危險，前往河畔捕捉蝦、蟹等生物。