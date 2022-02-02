《百家姓》前五排名分別為趙、錢、孫、李、周，北宋時期編撰時因趙姓為皇室姓氏，因此排名第一，不過錢氏為何能排第二呢？其實與吳越國一名亡國之君有關，面臨北宋的進攻，他主動獻出封地歸宋，以現代來說，此舉應該算是賣國行為，但為何他卻受到江浙地區百姓敬愛，甚至將他的姓氏排入《百家姓》第二呢？

根據《梨視頻》報導，南宋學者王明清撰寫的筆記《玉照新誌》記載，百家姓作者是北宋時期江浙地區的百姓，當時趙姓屬皇室姓氏，因此排名第一，並將曾統治江浙的吳越國王「錢俶」的姓氏排名第二，可是當年錢俶見宋兵入侵，他不但沒有抵抗還主動獻出封地，是一名亡國之君，卻未被百姓唾棄，姓氏還被排入百家姓第二。

錢俶原名錢弘俶，因犯宋宣祖趙弘殷名諱，入宋後為了避諱而更名為錢俶，是五代十國時期吳越國「文穆王」錢元瓘第九子，也是吳越最後一位國王，錢俶在位30多年，經歷漢、周、宋三個朝代，他當上吳越王後勵精圖治，宣布減少賦稅，曾率領千名田丁去荒廢田地鬆土闢地，讓百姓在他管轄範圍內使用荒地耕種，使吳越境內沒有廢土，因此糧食豐富，當遭遇災荒時，百姓被迫賣兒鬻女，錢俶下令政府花錢幫忙百姓贖回孩子，而且開國倉賑災，有效的緩解了災情。

宋太宗登基做北宋皇帝時，十國裡只剩下浙江一帶的吳越國和山西北部的北漢，錢俶臣服於北宋，甚至每隔幾年還要去汴京朝見宋朝皇帝，在宋太祖征討江南地區時，他曾因進獻良策立下功勞，當年宋朝進行統一，10萬大軍征服南漢，之後又滅了李煜的南唐，更派出數10萬軍隊討伐北漢，經過戰爭的地區生靈塗炭、民不聊生，為了保全55萬百姓的性命，錢俶選擇放棄自己的王位，趙匡胤平定江南時，他出兵有功被封為兵馬大元帥，因此進入朝廷後仍被封作吳越國王。

錢俶從小與祖父吳越武肅王錢鏐學習佛法，他執政時建造靈隱寺、雷峰塔，當宋太宗進行統一戰爭時，他深知吳越國實力不敵對手，又不希望百姓受戰爭的苦，因此選擇放棄帝王之位，納土歸宋，他也因此受到百姓的愛戴，再者，五代十國時期吳越開國國王錢鏐在位期間，曾徵用民工修建錢塘江海塘，在低洼易澇地區建立維修制度，有利於江浙地區的農業經濟，促進地方經濟發展，保障百姓安居樂業，在當地貢獻非常大，因此錢姓才會被江浙百姓納為百家姓第二排名。