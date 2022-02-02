古代帝王為了拓展國土，免不了大規模的軍事鬥爭，尤其是逐水草而居的遊牧民族，多半都是機動性很強的騎兵，作戰時僅攜帶足夠食用的糧食，不像定居民族需要依靠大量的後勤部隊，因此能夠長時間保存的各式肉乾和乳酪備受遊牧民族青睞。最特別的是，草原上的騎兵在移動過程中，會將生肉放在馬鞍下，利用馬的汗液來醃製食物。

根據陸媒報導，古代蒙古騎兵征戰，往往需要長時間行軍，一旦下馬生火做飯，不僅浪費時間，陣陣炊煙還可能會暴露自己的位置，因此方便攜帶且營養價值高的乳酪和肉乾，是他們的主要軍糧來源。

不過也有許多遊牧民族的軍隊，會用更原始的方法製作軍糧，過去「匈人」的飲食中，一直都有食用生肉的現象，而最常被提起的「馬鞍醃肉」，其原理就是將生肉放在馬鞍下，經過長時間的騎行過程後，馬鞍和馬背的磨擦和碰撞，會將生肉的肉質變得十分鬆軟。

再者，戰馬滲出的汗液富含大量鹽分，能進一步醃製生肉，因此當匈人騎兵飢餓時，就會將馬鞍上的生肉取下，直接吃掉果腹。繼匈人之後，克里米亞韃靼人也會在行軍時，將羊肉放在馬鞍下，用馬的汗液當作調味品，並且醃製生肉。

由於草原上環境惡劣、物資缺乏，因此很難取得大量食鹽，生活在馬背上的匈人和韃靼人也學會了從戰馬的汗液中獲取鹽分，但是這類食物是否美味，如今已很難考證。