兄弟姊妹習以為常的相處方式，在外人眼裡看來或許會有些奇怪，甚至難以接受。美國一名女子表示，她從小就習慣和自己的雙胞胎哥哥膩在一起，不但出門會牽手走路，還會一起依偎在沙發上看電視、「抱抱睡」在一起，女子的男友得知後完全沒辦法接受，覺得女子和哥哥的關係非常奇怪。

這名23歲女網友在《Reddit》上發文，表示自己和哥哥住在一起，兩人的關係非常好，不但外出時會牽手、摟腰，對方感到難過、在吐苦水時也會以擁抱作為安慰，平時在家看電視，兩人還會一起依偎在沙發上，有時不小心看電視看到睡著，會發現他們「抱抱睡」了一整個晚上，睡姿呈現她側睡、哥哥在身後抱著她。

女網友指出，由於父母從小就不在他們身邊，帶他們長大的長輩看見這些行為都沒有多說什麼，另外一個哥哥也不會覺得奇怪，然而當男友得知後，他的反應卻相當激動，認為他們的關係和互動很不正常，她只好帶著困惑詢問其他朋友的意見，但大家反應呈現兩極化，有些人覺得沒什麼，有些人卻覺得有點怪怪的。

文章發布後引發網友熱議，不少人都認同女子男友的看法，紛紛留言：「太怪了吧！我不能接受」、「我不太懂你們的心態…」、「抱抱睡是有點太誇張了」、「真的有雙胞胎會這樣嗎？」；不過也有人能理解，認為從小父母就不在他們身邊，兩人曾是彼此的全部，因此現在才會習慣這樣陪伴對方。