大陸北京動物園日前發生一個奇特的景象，一隻老虎正在對一隻公獅惡作劇，不但壓在獅子的身上，還不斷啃咬牠，讓獅子很不耐煩，這時一隻體型嬌小的小狗突然現身，制止了老虎的行為，神奇的畫面讓網友都大為震驚。

根據《四川觀察》報導，這個有趣的景象發生在去年12月10日的北京野生動物園，當時一隻公獅趴在地上休息，一隻老虎竟直接壓在牠的背上不斷啃咬，公獅覺得很煩，想要回過頭來反擊，無奈整個身體都被老虎壓制，根本動彈不得，只好發出委屈的吼叫聲，這時一隻體型嬌小的小狗出現，對著老虎吠叫幾聲，才終於停止牠對公獅的惡作劇。

園方透露，因為獅子和老虎從小就被親生媽媽棄養，所以才會交由一隻母狗，照顧牠們長大，這個「狗媽媽」不但會餵養老虎和獅子，也會對牠們的互動、行為進行管教。事實上這種由狗媽媽養大其他動物的案例，在全世界的動物園中並不罕見，只是當動物寶寶長到一定年紀，通常就會將牠們和狗媽媽分開，以免發生意外。

而畫面中的狗媽媽和2隻猛獸的體型差距懸殊，仍勇敢地上前進行「管教」，畫面曝光後讓網友都嘖嘖稱奇，「雖然個頭最小，但是作為媽媽的氣場最大！」、「一個矮小的母親教訓比自己高大數倍的孩子」、「厲害的小狗」、「我去動物園看過，狗媽媽很有威嚴」、「孩子再大在媽媽面前也永遠是寶寶」。