現代人只要達到一定年齡就可以退休，還可以領一筆退休金，然而在古代雖然有法律制定退休年齡，但官員們想要退休、退休後是否有錢可以領，全都得看皇帝的心情，有的人直接在工作崗位上做到老死，有的人卻連「裸辭」都無人問津。

根據《梨視頻》報導，在古代不管普通老百姓還是政府官員，都沒有退休養老金這種東西，因此一般百姓會靠「養兒防老」，而官員待遇則好一點，不過每個朝代對於什麼時候退休、退休後可以領多少錢都有不同的規定，像是漢代就規定，官員年老致仕會得到原俸祿的3分之1，少數幸運的還可以繼續享受原俸祿。

漢章帝時賢臣第五倫請辭，被賞賜終身原俸祿，並加賜錢50萬、公宅一所，獎賞十分豐厚，按照當時的慣例，皇帝還會賜牛一頭、酒若干；但如果官員不是老到要退休，那麼賜酒和牛就是在暗示對方必須「殺身成仁」了，漢成帝時的大臣翟方進就遭受這種待遇。

事實上古代官員要熬到退休是很難的一件事，唐朝規定「七十致仕」，表示70歲就可以退休，但是在當時能活到70歲並不容易，而且就算真的做到70歲，如果沒有皇帝准許，就拿不到退休金，只能拿到一些田地養老。除此之外，還有不少唐朝官員在工作崗位上做到老死，有些是因為自己戀棧，有些則是皇帝不准，比如令狐德棻80歲退休，賀知章也熬到86歲才退休。

到了官員俸祿很高的宋朝，退休待遇也變好許多，宋真宗咸平年以後，文武官員告老可以官升一級、給一半俸祿，但相比不退休還是少很多，所以仍有許多人不願退休；到了明代退休年齡提早了，朝廷鼓勵年滿60歲的官員自願請退，但也同樣沒人願意退休，因為中央官員只能拿一半俸祿，一般官員更是沒有退休金可拿。

如果碰到萬曆這種不問朝政的皇帝就更慘了，各級官員不但拿不到半毛退休金，連不當官了都沒有人過問，史書記載，當時左都御史詹沂、戶部尚書趙世卿、吏部尚書孫丕揚、大學士李廷機等官員，一個個都直接走人不做了，結果竟也沒人去追問，是歷史上十分罕見的狀況。