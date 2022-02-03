現代不少人相信星座，經常會用它來看自己運勢如何，但其實12星座的概念很早就傳入東方，北宋文學家蘇軾甚至還在作品中提到，因為自己和唐代詩人韓愈同是摩羯座，所以命都一樣不好，引發後代文學家掀起一股「摩羯情節」。

根據《梨視頻》報導，關於星象方面，古代中國擁有一套獨特的「28宿」系統，包含角、亢、氐、房、心、尾、箕等，而古希臘則注重黃道12宮，也就是我們現在所熟知的12星座，包含白羊座、處女座、金牛座等等，然而這種西方的占星之術，早在很久以前就傳入中國，而且掀起一股風潮。

有學者整理出12星座在歐亞大陸流傳的路線，由古巴比倫人創造了黃道12宮，之後傳入希臘，公元前後又流傳至印度，到了公元6世紀時則跟著佛教一起傳入中國，所以12星座首次在漢語文獻中出現，就是隋朝開皇初年，當時一名叫作「那連提黎耶舍」的僧人，翻譯了《大乘大方等日藏經》，其中12星座的名字為「射神」、「磨竭之神」、「水器之神」、「蟹神」、「師子之神」、「天女之神」等等。

比較有趣的是，當時的摩羯座稱作「磨竭」，其源於梵語「摩伽羅」，為鯨魚、大魚的意思；後來唐朝也出現其他的星座譯名，比如占星書《靈台經》翻譯為「獅子、人馬、磨蠍、寶瓶、雙女、巨蟹、牛、羊、魚、陰陽」，其中陰陽指的是現在的雙子座。

雖然當時的文人、士大夫普遍不信12星座這套說法，但蘇軾仍依照韓愈自述「我生之辰，月宿直斗」，推測他應該是摩羯座，並寫下：「僕乃以磨蠍為命，平生多得謗譽，殆是同病也」，表示自己和韓愈都是摩羯座，一生多遭口舌誹謗，簡直同病相憐。

這段文字讓後世掀起一股「摩羯情節」，像是南宋詩人周大必就感嘆自己和蘇軾、韓愈「星辰偶同」，都是摩羯座，命中「宜退不宜進」，然而從他的出生時間推算，周大必應該是水瓶座而非摩羯座；後來這種情節還演變成各種有趣的器物，比如南宋的銅摩羯筆架、耀州窯青瓷摩羯形水盂等物。