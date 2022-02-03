在古代房中術中，關於春藥的記載並不少，適量進食甚至可以滋補，並且有助於歡愛的過程更加持久。事實上，對於現代人來說，隨處可見且經常吃的幾種食物，在古代人眼中卻是能讓男女歡愉的「春藥」。

根據陸網報導，「生菜」是現代人生活中最常見的一種蔬菜，但是在古埃及，生菜十分珍貴，不僅美味可口，還具有非常充足的能量，能讓男性在房事上更加勇猛，因此被許多男性視為最佳春藥，會在睡前吃許多生菜補充體力。

其次是「大蒜、洋蔥」等辛香料也具有催情功效，儘管這些香料入口後味道難聞，但是具備殺菌、養身等作用，加上辛辣的味道，在古人眼中成了男人勇猛的標誌，因此不少人對其趨之若鶩。後來他們發現韭菜壯陽效果更好，在《本草拾遺》中就曾記載「韭溫中下氣，補虛、調和臟腑，令人能食，益陽，止瀉血脈…」，也因此韭菜在古代也被視為壯陽藥。

除此之外，古人對於「以形補形，吃什麼，就可以補什麼」的觀念深信不疑，雖然不見得有科學根據，但是為了增進自己的性能力，不惜吃下虎鞭、牛鞭、羊蛋等雄性動物的生殖器官；清朝皇室甚至一度流行過喝鹿血。