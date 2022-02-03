戰國時期，有一個以糊弄王侯將相為己任的組織叫縱橫家。其中，有個叫蘇秦的大老，專挑各國國君糊弄，且能搞得他們懷疑人生。

‧小知識

縱橫家，三教九流中「九流」之一。了解國際形勢，長於謀略，懂權變，善言辭，且能夠做決斷，是戰國至秦、漢時期重要的政治參與者，也是當時解決國與國之間矛盾的不可或缺人物。鬼谷子、蘇秦、張儀是縱橫家的主要代表人物。

不過，大紅大紫前，他卻是一條大鹹魚。蘇秦本來是個草根，卻有官癮。但想做官沒有點才華怎麼行呢？做為東周洛陽人的他，決定出國深造。當時，齊國是出國留學的熱門國家。蘇秦隨著潮流去了齊國，且很幸運地拜在神人鬼谷子門下。

‧小知識

鬼谷子一直都是神一般的存在，至今沒人能弄清他到底是何方神聖。據說他名叫王詡，因隱居在雲夢山的鬼谷中而被尊稱為「鬼谷子」。他精通百家學問，不但是縱橫家的祖師爺，還是道家、兵家、名家等學派的集大成者。

‧小知識

俗話說：「師父領進門，修行在個人。」雖然鬼谷子是個厲害角色，但蘇秦卻未修行到家，所以畢業後在外打拚多年，依然是個月光族。

蘇秦一回到家，老婆、嫂子等人見他一副落魄模樣，自然都沒有好臉色。親人的打擊往往最致命，搞得蘇秦的心碎得和玻璃渣似的。不過，他是個充滿正能量的人，你愈打擊，他愈發憤圖強。想要人前顯貴，必定人後受罪。為了能鹹魚翻身，蘇秦立志做一名學霸。他整天閉門不出，埋頭苦讀，每當打瞌睡時，就拿錐子刺自己的大腿。

‧小知識

有個成語叫「懸梁刺股」，「刺股」說的就是蘇秦，而「懸梁」說的是東漢人孫敬。大家都知道，讀書時間久了容易打瞌睡。為避免打瞌睡影響讀書，孫敬將頭髮用繩子綁在房梁上。只要一打盹，頭皮就會被繩子扯痛，頓時精神百倍，然後就能繼續讀書了。

蘇秦把家裡的藏書讀完後，感覺還差點火候，於是又找了一本叫《太公陰符》的書，研究了一年，終於像被雷劈過一樣，突然開竅了。蘇秦最先向已經沒落的天下共主周天子投履歷，雖然收到面試通知，但周天子的那幫豬隊友不識貨，所以未被錄用。國內混不下去，蘇秦只好出國發展。去哪裡呢？他選擇強大的秦國。

‧小知識

戰國時期有很多國家，但強國只有七個，號稱「戰國七雄」。分別是齊國、楚國、燕國、韓國、趙國、魏國和秦國。七國中，秦國最強大，最有可能兼併六國，一統天下。

當時，秦國是老闆直接面談。蘇秦一見到大老闆秦惠王，開門見山地說他能幫秦國滅掉六國，成就霸業。秦惠王十分感動，然後拒絕了他。那時候，秦惠王剛處死商鞅，特別討厭這種專愛打嘴炮的說客，再加上當時時機確實不成熟，所以沒有採納蘇秦的建議。秦惠王絕對不會想到，一個被他瞧不起的草根，很快會讓秦國吃盡苦頭，因為蘇秦轉過身就將槍口對準秦國。

‧小知識

縱橫家有兩大法寶：合縱和連橫。合縱就是眾多小國為了不被欺負而抱團，共同對抗大國；連橫就是一個大國拉攏個別國家，一起欺負其他國家。

如何才能促成六國合縱呢？大國都是硬骨頭，不太好啃，尤其是對蘇秦這種沒什麼名氣的素人而言。思來想去，蘇秦決定先從軟柿子下手。誰是軟柿子呢？燕國！燕國要不是風水好，早讓人給滅了。蘇秦提出要幫忙找保護傘，還不收保護費，你說燕國能不答應嗎？燕國第一個入坑，國君燕文侯不但配備專車給蘇秦，還發給他大紅包，讓他去遊說趙國。其實，燕國只是合縱的敲門磚，趙國才是合縱的重頭戲。為何要把重頭戲放在趙國呢？因為趙國是個四戰之地，最希望多交朋友，少挨揍。蘇秦說起話來像機關槍似的，三下五除二就搞定趙國。這時，秦國打算去趙國砸場子。一旦趙國服軟，合縱馬上就會沒戲。這可怎麼辦呢？蘇秦突然想到老同學張儀。

‧小知識

張儀畢業後混得比蘇秦還差，有一次，他陪楚國的客戶喝酒，客戶的玉佩丟了，大家懷疑是他偷的，還將他痛毆一頓。回到家，老婆抱怨說：「你要是不讀書、不遊說，怎麼會受罪呢？」張儀卻問老婆：「你看我的舌頭還在嗎？」老婆氣笑了說：「當然在呀！」張儀笑了笑說：「這就夠了！」

在蘇秦看來，張儀是個鬼才。只要把他搞到秦國，就能左右秦國政局，到時就不用擔心秦國會攪局了。於是，蘇秦設下圈套給張儀。

‧小知識

蘇秦派人糊弄張儀去趙國找他，等張儀去見他時，他卻避而不見，也不讓張儀走。耗了很多天，才見張儀。請多年未見的老同學吃飯，大家都恨不得擺一桌滿漢全席，蘇秦卻專挑僕人吃的飯菜上給張儀。這還不算什麼，他更將張儀羞辱一番。

張儀是個特別記仇的人，發誓要報復蘇秦。當時唯一壓制得了趙國的只有秦國，張儀便下定決心去秦國闖蕩。

‧小知識

話說回來，蘇秦不是想找張儀幫忙嗎？為何要羞辱他呢？這不是為自己拉仇恨嗎？其實是因為他擔心張儀小富即安。

張儀家裡沒礦也沒豬，整天窮得掉眼淚。沒有活動經費，連秦惠王的面都見不到，更不用說受到重用了。蘇秦擔心張儀在秦國撐不住，便派門客和他攀關係，還動不動塞紅包給他。有錢能使鬼推磨，張儀很快便見到秦惠王，成為他身邊的大紅人。見張儀在秦國成為大明星，門客的任務完成了，便和張儀辭行。張儀說什麼都不讓他走，因為還沒來得及報答他，門客這才將真相告訴張儀。張儀和蘇秦不僅是同學，還是同行。兩人幹的都是糊弄人的工作，讓張儀沒想到的是，他著了蘇秦的道。沒有秦國搗亂，蘇秦憑藉三寸不爛之舌成功拉六國入坑，還成為合縱的總司令，佩戴六國相印。合縱成功後，蘇秦要回趙國覆命。各國使者跟在他屁股後面當保鏢，氣勢搞得如同帝王一般。蘇秦路過老家洛陽時，嚇得周天子連忙派人為他警車開道，並且慰勞他。當蘇秦再次回家時，當初看不起他的老婆、嫂子紛紛跪在地上，都不敢抬頭看他。回到趙國後，蘇秦升職加薪。不久，他將六國合縱的盟約用快遞寄到秦國，嚇得秦國十五年都不敢踏出函谷關半步。秦國乃虎狼之國，哪裡肯一直讓人牽著鼻子走？於是派名嘴公孫衍去破壞合縱。齊國、魏國經不住糊弄，傻乎乎地跟著公孫衍一起去趙國砸場子。趙國平白無故挨盟友一頓揍，趙王把氣全撒在蘇秦身上。蘇秦擔心趙王發飆，便糊弄趙王讓他出使燕國，透過燕國來報復齊國。趙王沒多想就答應了，蘇秦一走，合縱便徹底失敗了。

(本文摘自《學霸養成記：歷代學子的逆襲之路》/時報文化出版)

【內容簡介】想成為學霸，先了解學霸成長史；只要半小時，通曉歷代學霸的鍛鍊與養成！

蘇秦：出來混，就靠一張嘴！

李斯：我能夠出頭，全靠這幾篇十萬點閱的發燒文章。

朱買臣：今天你對我愛答不理，明天我讓你高攀不起！

東方朔：論一個段子手的自我修養。

孔融：敢與曹操和董卓PK的人，除了我，還有誰？

李密：不能捧紅員工的老闆，不是好老闆！

狄仁傑：天下沒有難破的案子！

上官婉兒：有沒有才華，我說了算！

唐伯虎：窮光蛋、倒楣鬼，這才是真正的我！

王陽明：做聖賢，難道不是一個男人的出路嗎？

本書精挑細選十位歷史上知名的學霸，透過手繪漫畫＋幽默橋段的形式，一一梳理出他們的成長路徑和人生浮沉曲線。

以輕鬆易懂的語言解讀嚴肅的歷史大事，重要事件過目不忘。以生動、活潑的漫畫呈現歷代學霸鮮明的人格特質與行事作風，深刻了解其人其事。關鍵歷史情節特別加上「小知識」方塊串連、釋疑，更能理解歷史發展的來龍去脈。

這是一本讓你輕鬆了解古代學霸的爆笑圖文書，不只看透學霸的一生，更讓自己成為當代學霸！

【作者簡介】韓明輝

暢銷書作家。

作品風趣幽默，見解深刻，既有歷史知識，又有正能量的世界觀，深受讀者喜愛。

著有《學霸養成記》、《英雄養成記》、《鬼才養成記》、《聖人養成記》、《狀元養成記》、《假如三國有朋友圈》、《這些年，我們還在相信的歷史謠言》、《超有料漫畫中國史》系列、《超好看漫畫中華史》系列等作品。