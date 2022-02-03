美國一名網友日前出遊時遇到塞車，路旁正好出現一個黑熊家族，前面一輛車的乘客發現後，竟大膽地打開車窗試圖與黑熊互動，豈料其中一隻小黑熊發現後，竟主動靠近還站起身與對方擊掌，有趣的過程被拍下，不少網友看到影片後全笑翻。

根據《新聞週刊》報導，網友@rebecaelenagb在抖音（TikTok）分享一段影片，她日前出遊時遇到塞車，等待期間路邊竟出現3隻黑熊，前面一輛車的乘客發現後，竟開窗並伸出手試圖與熊互動，成功吸引其中一隻小熊靠近，小熊隨後用後肢站起身並伸出熊掌，當時乘客有些猶疑，導致雙方擊掌失敗，之後他們互看數秒後，乘客再次伸出手，小熊才成功與對方擊掌，隨即就轉身回到同伴身邊。

這段影片目前累積1100萬觀看次數，不少網友笑著表示「這絕對是工讀生」、「小熊：嘿呦！歡迎來到國家公園，兄弟」、「技能解鎖：成功跟黑熊Hi Five（擊掌）」，但不少人則認為，該乘客不應該隨意碰觸野生動物，「熊雖然很可愛，但這種行為很危險，畢竟牠們是有野性的」、「人類不應與熊靠太近，要不然牠們可能會漸漸失去戒心，容易成為不肖人士獵殺目標，也會對人類造成威脅」。

事實證明，此說法並非毫無根據，美國科羅拉多州一隻熊闖入民宅後，最終被安排進行安樂死，科羅拉多公園及野生動物部經理卡西迪（Cassidy English）表示，「習慣人類生活的熊學會自己開門，甚至對人類具有攻擊性，所以我們必須將熊安樂死，我們的使命是保護野生動物，但當熊習慣於人類後，牠們可能會對公共安全造成威脅，這就是為什麼我們必須讓熊與人類社會保持一定距離」。