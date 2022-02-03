印度知名蛇王從事捕蛇救援已經20年，也有上百次被咬的經驗，日前他到一戶人家幫忙抓蛇，順利捕獲一條近2公尺的眼鏡蛇，豈料他準備將蛇放進麻布袋時，眼鏡蛇突然展開攻擊，迅速地咬了蛇王的右大腿，他隨即被送往醫院治療，但當時情況非常嚴重，到院時心跳只剩20%的能力，現場影片曝光後，也讓不少網友看了直發抖。
根據《海灣新聞》報導，48歲「蛇王」蘇瑞什（Vava Suresh）日前接獲通知，到喀拉拉邦科塔亞姆區一戶人家裡幫忙捕蛇，成功抓到一條近2公尺長的眼鏡蛇，豈料當他準備將蛇放進麻布袋時，眼鏡蛇突然發動攻擊，咬傷蘇瑞什的右大腿，儘管被咬到但他仍緊抓蛇，完成捕蛇作業才查看傷勢，沒多久毒性發作後，蘇瑞什隨即陷入昏迷被送醫救治。
蘇瑞什先是被送往當地一間醫院，但由於他的心臟功能不斷下降，心跳只剩20%的能力，送醫期間一度心臟驟停，施打抗蛇毒血清後轉往科塔亞姆醫學院附設醫院（Kottayam Medical College hospital）治療，醫院負責人表示「目前蘇瑞什病情雖有好轉，但仍然很嚴重，依舊得靠呼吸器，需治療一段時間才能恢復，接下來的48小時非常關鍵，目前也無法確定蘇瑞什是否能回到原本的狀態」。
蘇瑞什是印度野生動物保護主義者和捕蛇專家，經常拯救誤入印度喀拉拉邦人類居住區的蛇，因此而聞名，在20多年的職業生涯中，他已捕獲5萬多條蛇，其中包括200多條眼鏡王蛇，被蛇咬過300多次，過去經歷過6次死劫，最終都從鬼門關前被救了回來。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。