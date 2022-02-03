印度知名蛇王從事捕蛇救援已經20年，也有上百次被咬的經驗，日前他到一戶人家幫忙抓蛇，順利捕獲一條近2公尺的眼鏡蛇，豈料他準備將蛇放進麻布袋時，眼鏡蛇突然展開攻擊，迅速地咬了蛇王的右大腿，他隨即被送往醫院治療，但當時情況非常嚴重，到院時心跳只剩20%的能力，現場影片曝光後，也讓不少網友看了直發抖。

Vava Suresh is bitten by Cobra, he is hospitalized & in critical situation. He is widely being consider as the brother and friend for every Trivandrum residents. please pray for him to come back in action likewise he survived in the past@ShashiTharoor @WeAreTrivandrum @navjotk28 pic.twitter.com/VdlYf1jlBd — 𝓥𝓲𝓼𝓱𝓪𝓴𝓱 𝓒𝓱𝓮𝓻𝓲𝓪𝓷 (@VishakhCherian) January 31, 2022

根據《海灣新聞》報導，48歲「蛇王」蘇瑞什（Vava Suresh）日前接獲通知，到喀拉拉邦科塔亞姆區一戶人家裡幫忙捕蛇，成功抓到一條近2公尺長的眼鏡蛇，豈料當他準備將蛇放進麻布袋時，眼鏡蛇突然發動攻擊，咬傷蘇瑞什的右大腿，儘管被咬到但他仍緊抓蛇，完成捕蛇作業才查看傷勢，沒多久毒性發作後，蘇瑞什隨即陷入昏迷被送醫救治。

蘇瑞什先是被送往當地一間醫院，但由於他的心臟功能不斷下降，心跳只剩20%的能力，送醫期間一度心臟驟停，施打抗蛇毒血清後轉往科塔亞姆醫學院附設醫院（Kottayam Medical College hospital）治療，醫院負責人表示「目前蘇瑞什病情雖有好轉，但仍然很嚴重，依舊得靠呼吸器，需治療一段時間才能恢復，接下來的48小時非常關鍵，目前也無法確定蘇瑞什是否能回到原本的狀態」。

蘇瑞什是印度野生動物保護主義者和捕蛇專家，經常拯救誤入印度喀拉拉邦人類居住區的蛇，因此而聞名，在20多年的職業生涯中，他已捕獲5萬多條蛇，其中包括200多條眼鏡王蛇，被蛇咬過300多次，過去經歷過6次死劫，最終都從鬼門關前被救了回來。