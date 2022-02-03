古代有錢人的富有程度，超過現代人的想像。大陸廣東省汕頭市一間百年豪宅，廳房擁有5百多間，占地面積2.54萬平方公尺，有「嶺南第一僑宅」的美譽，其中最大的宅邸窗戶多達1000多扇，傭人光是開關窗就得花1天的時間。

根據《梨視頻》報導，位於汕頭市澄海區隆都鎮前美村的「陳慈黌故居」，由旅外僑胞陳慈黌家族興建而成，占地面積2.54萬平方公尺，歷經30年由3代人建造，廳房總共有506間，是一座巨大的方形圍樓，有通廊、庭院、天井、荷花池等，其中的善居室是宅邸中規模最大，而且設計最精緻、保存最完整的。

陳慈黌故居解說員陳玉梅表示，善居室面積約6860平方公尺，廳房總共有202間，不只房間數量非常多，窗戶也是如此，每一間房間至少有2至3扇窗，另外還要加上陽台的窗戶，數量總共有1000多個，該家族當時還雇了一名傭人，工作內容就是負責開關窗戶，據說傭人開完窗就花了半天，吃飽飯後也沒時間休息，又要開始關窗。

而陳慈黌故居窗戶多使用瓷磚與玻璃，建材都是從國外進口，建築特色是中西合璧，此格局是潮汕當地所稱的「駟馬拖車」，能夠展現出屋主的身分與地位，始建於清宣統二年（1910年），由一名泰國華僑陳慈黌興建，由於他在泰國賺錢發財，希望能夠光宗耀祖，因此回鄉後蓋宅邸。

建房時又遇日本侵占汕頭，因此當時房子還未建完，家族成員就趕緊搬走，之後產權被當地政府沒收，宅邸被作為辦公室使用，文革時期還被當成粵東地區的看守所，直到1999年，家族成員以公司名義，投資500萬人民幣（約新台幣2189萬）對故居進行整修，並開放成為觀光景點。