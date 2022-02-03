日本時尚雜誌《Junon》每年都會舉辦美男子選拔賽，成為13至22歲少年打開知名度的管道，先前有一名美少年，入圍後就獲得眾人關注，因為他並非擁有一張陽剛的帥氣臉龐，而是長相非常清秀，打扮也偏女性，長得比女生還要女生，意外獲得網友討論，年僅19歲的他，如今擁有40萬粉絲。

由《Junon》主辦的「JUNON SUPER BOY」美男子選拔，曾挖掘出小池徹平、溝端淳平、三浦翔平、菅田將暉等多位活躍於演藝圈的藝人，因此每年選拔都受到外界關注，2018年出現一名「無性別男子」井手上漠，由於他的長相非常清秀，乍看之下宛如女孩子，因此從1萬6293人中脫穎而出，雖然最後遺憾落敗，但卻在網路上爆紅。

井手上漠受到網友注意，吸引不少經紀公司找上門，去年他從島根縣立隱岐島前高等學校畢業後，便前往東京正式開始演藝活動，被粉絲譽為「帥和可愛的綜合體」，長相還有些神似男星菅田將暉，不過由於長相較為女性，因此過去性別也困擾著他，求學時甚至難以融入男同學的圈子，但其母親告訴他，只要做自己就好，才讓他漸漸釋懷。

井手上漠還在日本綜藝節目《行列のできる法律相談所》公開自己的生活，他曾在學校擔任網球社的球經，由於非常重視保養，因此每次在球場上都會穿運動外套，並戴上漁夫帽防曬，呵護身體的程度比女生還細心，而井手上漠也時常在IG分享生活照，好膚質與絕美的臉蛋，讓不少女生看了都自嘆不如。