在古代「乳娘」是一個很常見的職業，不少大戶人家甚至是皇家貴族都會聘請乳娘來幫忙哺餵孩子母乳，雖然乳娘這個職業前期相當艱辛，不過若是有幸成了皇帝的乳娘，勢必有享受不盡的榮華富貴。然而要當帝王家的乳娘並不容易，挑選過程嚴格到超乎想像。

根據《搜狐網》報導，乳娘這種職業最早出現在戰國時期，在古代皇宮內，還專門設置「奶子府」。而乳娘的挑選標準，除了是要端正漂亮外，前來應聘的一定要是15歲到20歲之間的健康女性，一方面能保證乳娘精力，也能確保乳汁的品質。其次，乳娘還得要生過三胎，且第三胎必須是在兩個多月前剛生下，目的是要藉此觀察她的孩子是否有先天疾病，來判斷是否合格。

第三點也是最讓人害羞的，這時會有專人來檢查應聘乳娘的女子，奶水是否充足、且乳房形狀必須圓潤飽滿。最後，不能是寡婦，因為在古人眼中，寡婦意味著不祥且家庭不美滿，這樣的女子心情多半較為鬱悶，會直接影響皇子。

一旦自己哺育的皇子坐上皇帝大位，便是享有莫大榮耀，比如漢安帝就曾封自己的乳娘王聖為「野王君」、漢獻帝追封乳娘呂貴為「平氏君」，更有皇帝甚至直接尊稱自己的乳娘為皇太后，可見乳娘在帝王心中的地位不亞於親生母親。

而最為人所知的，不外乎是明熹宗的乳娘客氏，小時候的明熹宗斷奶後仍離不開客氏，長大登基後飲食還是由客氏負責，她在教導明熹宗長大的過程中，同時也在利用自己的身體優勢勾引明熹宗，歷史上也有許多兩人的風流韻事。