1975年越南戰爭結束後，當地百姓仍過得很辛苦，住在靠近森林的年輕人為了謀生，開始從事非法伐木工作，會到森林裡砍伐木材、尋找沉香木，或是戰後遺留的子彈等，一名男子在尋找木頭的過程中，意外發現一個巨型洞穴，之後經過研究後，驚覺這是目前已知世界上最大的洞穴。

綜合外媒報導，何卿（Ho Khanh）1991年為了維持家計，因此進入廣平省「峰牙己榜國家公園」（Phong Nha-Ke Bang）尋找沉香木，躲雨期間意外發現一個洞穴，洞裡不斷傳出怪聲，何卿雖然覺得好奇，但無奈沒有帶相關設備，因此並未進入一探究竟，何卿返回家後，對洞穴仍念念不忘，希望有朝一日能探索那座神祕洞穴，何卿之後意識到森林的重要性，最終放棄伐木工作，和家人回到農場。

英國洞穴研究協會專家林伯特（Howard Limbert）得知洞穴的消息後，並於2007年拜訪何卿，想了解更多關於洞穴的線索，何卿回憶的說，當時他走到洞外時，發現裡面吹出很強的風，而且還伴隨霧氣，但由於記不起洞穴的確切位置，因此團隊苦尋2年，最終在2009年才找到洞穴，發現此為世界上最大的天然洞穴，並稱之為「山水洞」（Hang Sơn Đoòng），又譯韓松洞。

Hello world.!

Come here and discovery another space. pic.twitter.com/BfHHWyOa9u — Son Doong Cave (@sondoongvn) June 19, 2015

英國洞穴研究協會進行考察，發現洞內結構錯綜複雜，全長超過8.8公里，高度達到200公尺，擁有陡峭的岩石峭壁，還有叢林般的植被，洞裡也有自己的生態圈，棲息各種鳥類、蛇等動物，彷彿是另外一個世界，屬於喀斯特地形，擁有300萬年的歷史，目前已發現300多個洞穴，洞裡還有許多鐘乳石、巨型石筍及地下河，甚至有專家表示，洞裡大到能塞進40層樓高的建築物，甚至可以容納整個紐約市。

hello world.!

Have a great weekend.^^ pic.twitter.com/EhOQcWCZWD — Son Doong Cave (@sondoongvn) June 26, 2015

一名曾到山水洞的旅遊的攝影師瑞恩（Ryan Deboodt）表示，這座洞穴就像是外星球一樣，「在洞穴裡時要格外小心，因為裡面的道路非常崎嶇，扭傷腳踝是家常便飯，由於洞裡景觀非常原始，若是出現恐龍，我也不覺得意外，在裡面有一種不真實感，會讓人覺得自己很渺小」。