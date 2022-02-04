華人的姓氏非常多，台灣最多人姓「陳、林、黃、張、李」，而大陸前10名姓氏則是「李、王、張、劉、陳、楊、趙、黃、周、吳」，人口加起來總共約5.5億，不過這些姓氏為何人口會如此多呢？其實與「得姓較早」有關，因為上古時期的百姓其實都沒有姓氏，唯有貴族才有。

根據《梨視頻》報導，目前陳姓、張姓、李姓等人口非常多，主要原因是「得姓時間早」，因為上古時期有姓、氏差別，唯有貴族才會有姓，之後為了分辨家族才有氏，例如堯帝姓伊祁、舜帝姓姚、禹帝姓姒、商湯姓子，而孔子據傳是商湯的後代，同樣也姓子，是殷商宗室貴族的姓。

在東周時期，貴族姓氏多為女字旁的「八大姓」，分別是姜、姚、嬀、姒、姬、嬴、妘及姞，而且同姓不能結婚，這些上古大姓也是現代姓氏的來源，就連封地也會成為後代的姓氏，例如東周一個小國「陳國」，開國君主胡公滿，姓嬀名滿，封地是陳國，諡號胡公，這就成為田氏、陳氏、胡氏的起源。

不過到了戰國晚期與秦漢之際，為了動員兵力、登記戶口和方便稅收，因此百姓開始使用姓氏，漢朝當時最多的姓氏為「劉、王、張、李」，也全都沿用至現代，其中王姓因念法好聽，而且有帝王的意思，因此數百年來一直是人口最多的姓氏，而屠姓有宰殺的意思，因此也越來越少。

另外，劉姓雖然沒有特別吉利，而且在古代指的是兵器，但漢朝時國力強大，劉又屬於皇族姓氏，導致周邊有不少民族被漢化後，多選擇改姓劉，有的姓氏則是為了避難而出現，戰國時代張良原本姓姬，但因刺殺秦始皇失敗而改姓張避難，還有三國時期的張遼，原本姓聶，為了躲避仇家改姓張。

有趣的是，孔姓明明也是歷史悠久的姓氏，為何人口數卻非常少？原因是孔家的家譜嚴格，而且孔子後代多次出現過單傳情形，導致人口增長緩慢，還曾經歷過「孔末亂孔」的劫難，因此族人存世更少。