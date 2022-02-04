全球受到疫情影響，每個人出門都要戴口罩，但也衍生出不少困擾，其中最麻煩的就是吃東西不方便，也擔心脫下口罩進食時，可能會增加染疫的風險，近日韓國出現一種防病毒的口罩「Kosk」，口罩能夠摺疊，民眾需要吃東西時，把口罩摺成一半遮住鼻子能防病毒，特殊設計引發討論。

진짜로 나와버린 코스크 pic.twitter.com/p58WrYGFLe — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 29, 2022

根據《衛報》報導，「Kosk」是韓語鼻子與口罩的合成語，由一家名為「Atman」的韓國公司推出，一盒10枚售價9800韓元（約台幣227元），該款口罩主打防病毒之餘，還可以一邊進食，普通時口罩為正常大小，但當需要吃東西時，可以將口罩摺起來，變成僅遮住鼻子部位的鼻罩，降低在外進食時的染疫風險。

由於有些研究顯示，鼻子是新冠病毒最容易進入體內的途徑，因此才會出現這款設計的口罩，澳洲迪肯大學健康轉型研究所流行病學主席貝內特（Catherine Bennett）也表示，「雖然口罩只覆蓋住鼻子很奇怪，但有戴總比沒有好，或許效果也不錯，不過病毒還是可能從配戴者的口部進入體內」。

貝內特強調，「對於主要靠鼻子呼吸的人來說，配戴Kosk或許能降低感染新冠病毒的風險，但普通人在吃飯與說話時，基本上還是會靠嘴巴呼吸，而且吃完飯後，還可能忘記戴回正常的口罩」。而這款鼻罩曝光後，也引發網友討論，不少人認為是多此一舉，但也有人認為，這種設計蠻方便的。