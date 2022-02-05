大陸寧夏靈武市一名牧民2005年放牧時，經過一處峽谷發現幾隻羊突然消失，因此趕緊四處尋找，意外走進一個深不見底的地道，路多到宛如迷宮，裡面甚至暗藏許多危險機關，經考古學家研究後，發現此為一座擁有500年歷史的「藏兵洞」。

紅山堡是明代長城防禦體系中的一個重要城障。(影片來源/YouTube/SUNTV 陽光衛視)

根據《梨視頻》報導，一名牧民在寧夏靈武市東北地區水洞溝一帶，意外發現一座宛如迷宮的地道，趕緊通知相關單位，寧夏文物考古專家推測，這應該是明代古長城軍事防禦體系的一部分，當時明朝軍隊為了抵禦北方的遊牧民族，因此建造了藏兵洞。

這座藏兵洞約3000平方公尺，能夠容納約千人，洞內包含各種設施，例如水井、灶台、起居室、兵器庫及會議大廳等，而有些木櫃後面，甚至設有逃生通道，除此之外，洞內還有許多陷阱，一旦入侵者踏錯地方，懸掛於頭頂的鐵蒺藜就會落下，或是跌進滿是木釘的凹槽，因此在洞裡還找到不少白骨。

而藏兵洞位於懸壁中，上下相通、左右相連，洞內還有許多分岔路，宛如迷宮，若是不熟悉洞內的路線，基本上很難走出去，這也是大陸唯一一個保存最完整的古代立體軍事防禦體系，稱為「紅山堡城址」，寧夏文物考古所從2006年開始，對藏兵洞進行保護性清理與疏通，並開放一部分區域供民眾參觀。

不過500年前古人技術不佳，如何建造如此大的地道？因為當地有許多天然陷穴，古人利用陷穴挖出較大的空間與幾個較小的洞室，隨後再挖地道將其連接，就形成一個龐大的地道系統，再者，黃沙土的垂直剖面具有很好的直立性，因此能夠承受強大的壓力，使藏兵洞得以保存500多年。