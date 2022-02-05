古代皇室享受著榮華富貴的生活，受盡世人仰慕的眼光，但身在其中的他們卻有許多身不由己，生活並不如外人想像的那樣輕鬆快樂。像是北宋的公主茂德帝姬，雖然擁有姣好的外貌，又出生於皇室，最終卻也因此落得悽慘的下場。

綜合陸媒報導，茂德帝姬是北宋第8位皇帝宋徽宗的第5女，當時在所有的公主中外貌最為出色。她在13歲嫁給著名貪官蔡京的第5子蔡鞗，兩人至少育友2名兒子，其中大兒子叫作蔡愉，史料上則沒有其他兒子的記載。雖然茂德帝姬外貌姣好，身分也相當尊貴，她卻沒有因為這樣而擁有幸福快樂的一生，這些「好處」反而成為她悲慘人生的開端。

靖康元年（1126年）金軍南下，宋徽宗因為應付不來而急忙「禪位」給宋欽宗，不久後，金軍攻破了北宋首都東京外城，俘虜了茂德帝姬的宮女李氏，為了保命，她在金人面前詳細描述了茂德帝姬的美貌，讓帝姬遭金國二皇子完顏宗望指名索要，並在宋欽宗的同意之下被騙到第一批獻給金人的歌妓舞女之中，對其灌酒下藥送給了完顏宗望，最終成為玩物。

在遭受一年多的非人待遇後，完顏宗望因病過世，原本以為堅持了這麼久終於可以逃離這讓人絕望的生活，但根據《宋俘記》記載，茂德帝姬之後又被分配給金朝宰相完顏希尹，甚至被迫參加「牽羊禮」受盡屈辱，最終茂德帝姬在完顏希尹的營寨中過世。