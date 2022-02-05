泰國一名年輕男子經常食用半生不熟的豬肉，不料近日突然開始劇烈頭痛，甚至出現抽搐狂吐的情況，嚇得趕緊前往醫院檢查。然而醫師幫他進行核磁共振後卻嚇壞了，只見男子體內爬滿了寄生蟲，超噁畫面讓人看了頭皮發麻。

根據《中國報》報導，該名年輕男子近日突然出現頭痛、嘔吐、抽搐，甚至是感官扭曲等症狀，緊急就醫求助。醫師診斷後隨即替男子安排核磁共振檢查，赫然發現包含腦組織、頭部、胸腹部、脊椎、四肢等部位，都長滿了絛蟲。

醫師初步推測應該是男子平時食用半生不熟的生豬肉，或是附有蟲卵的蔬菜、水果與水源所導致，也有可能是進食前沒有先洗手，才會導致罹患此病。

素羅娜麗科技大學（Suranaree University of Technology）醫學院寄生蟲研究中心日前也公布該病歷的情況，指出男子罹患了豬囊尾蚴病（又稱囊蟲病）。所幸男子經過一連串的驅蟲藥、類固醇與抗癲癇藥物治療後，情況已經明顯好轉。

核磁共振結果顯示，包含腦組織、頭部、胸腹部、脊椎、四肢等部位，都長滿了絛蟲。（圖／翻攝自馬來西亞《中國報》）

事實上，不少人料理生肉時，會先用水清洗，不過美國疾病防治中心（CDC）卻警告這是錯誤觀念，因為細菌會因此傳播到整個廚房，民眾經由誤觸或是誤食都可能將沙門氏菌（Salmonella）、空腸彎麴菌（Campylobacter）等毒菌吃下肚，導致食物中毒和抗生素相關腹瀉。

但這並非一昧要民眾不清洗生肉，而是強調唯有加熱烹煮，才能徹底殺菌及預防食物中毒，一般的清洗同樣會散播細菌。