彰化田尾公路花園流動廁所，春節期間意外爆紅，成了全台打卡熱點，背後源自於YouTuber「廉傑克曼」張廉傑的一幅無厘頭廣告看板，就連田尾鄉長林守政也甘拜下風！

本名張廉傑的知名YouTuber「廉傑克曼」來自彰化縣田尾鄉，近日在觀光景點「怡心園」豎立大型廣告看板，乍看之下猶如競選廣告，但仔細一看上頭不僅有YouTube的訂閱QR Code，以及按讚、訂閱、分享等字樣，還印有「在地A田尾囝仔關心您尿尿的地方」、「廁所在這」等無厘頭的文字，且看板下方就是一整排的流動廁所，讓觀光客一眼就能找到「方便」之處。

事實上，廉傑克曼往年都會推出過年特別企劃，這次他鎖定田尾老家，在流動公廁上方架起了大型廣告看板，從他的大頭照、文字配色、字體運用等都充滿「長輩圖」的韻味，他也在影片中表示，「過年期間有機會來田尾的話，走過路過千萬不要錯過這個上廁所的地方」。

荒謬到極點的廣告看板，不僅成為田尾當地過年期間的熱門打卡景點，也引爆網友熱議，紛紛留言回應「彰化有阿傑，雲林有素還真」、「根本田尾之光」、「這樣廁所就變得很好找了！」就連鄉長林守政也以廉傑克曼為榮。而該廣告看板展期約莫1個月左右，元宵節之前都會在，有興趣前往朝聖的可多加把握。