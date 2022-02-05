有網友日前行經竹北一處高樓大廈時，驚見大樓側邊出現神秘的紅色光點不斷閃爍，讓他不禁好奇背後有何用途。對此，就有內行人曝光背後「安全用途」，並非是針孔攝影機。

原PO日前在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》PO出一張照片，並好奇問道「請問大樓上紅色的燈是什麼呢？」畫面中可見，大樓的側邊閃爍著紅色光點，相當醒目，讓不少路過民眾誤以為是針孔攝影機。

貼文一出隨即掀起網友熱議，並釣出內行人出面解答紅色光點是「高度警示燈號」（航空警示燈），「標示高樓層高度識別，避免飛行器夜間撞上，可目示閃避，類似101用高壓閃光器閃爍提供更遠的識別，畢竟飛行速度快，需要的目視辨別距離更遠。」

根據民用航空法規定，建築物或是其他設施，含附屬物在內的整體高度為60公尺以上，就必須設置航空障礙物標誌及障礙燈，亮度依照等級區分為低亮度、中亮度及高亮度，以確保飛行器及大樓住戶的安全。