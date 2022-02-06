美國南加州一隻德國牧羊犬長期流浪街頭，日前分娩產下幼犬，豈料寶寶竟意外夭折，讓牠感到非常難過，不斷地對天狂吠，甚至守在幼崽旁不肯離開，還嘗試用前肢撥弄屍體，由於牠情緒難過到失控，當地居民便請相關單位來幫忙，才知道心碎真相，目前德國牧羊犬以被安置於收容所。

德國牧羊犬護兒畫面曝光後，讓百萬人看了非常不捨。(影片來源/YouTube/Hope For Paws - Official Rescue Channel)

YouTube頻道「Hope For Paws - Official Rescue Channel」日前分享一則心碎故事，一隻德國牧羊犬長期流浪街頭，平時居住在一處牆壁的縫隙間，生活環境非常惡劣，日前牠分娩生下一隻幼崽後，情緒竟變得非常激動，甚至不斷吠叫，附近住戶嚇得通報市政府救援組織。

而市政府救援組織到場後，由於德國牧羊犬警戒心非常高，見到人就吠，根本難以接近，因此請當地民間救援組織「Hope For Paw」幫忙，志工抵達現場才發現，地上躺了已過世的幼崽，而德國牧羊犬媽媽不斷吠叫，應該是為了叫醒自己的孩子，甚至不斷用嘴撥弄屍體，似乎想將孩子喚醒。

參與救援行動的巴德庫克（Alex Babcock）表示，他們將德國牧羊犬取名為「凱拉尼」（Kailani），期間嘗試拿漢堡安撫牠的情緒，但凱拉尼警覺性非常高，完全不讓人靠近牠，最終志工只好改用捕犬桿控制凱拉尼，才順利將牠逮住，之後成功安撫凱拉尼進籠子裡，並安置於收容所。

救援團隊表示，凱拉尼的幼崽臉部變形，而且失去一條腿，因此無法確認死因，目前凱拉尼被移轉安置於救援組織「洛杉磯動物救援」（LA Animal Rescue）並開放認養，而志工也不斷安撫牠的情緒，凱拉尼才卸下心防願意靠近人。而牠護兒的影片曝光後，累積117萬觀看次數，不少人心痛的表示「我經過2次流產，很明白牠心裡有多痛」、「在牠狂吠的叫聲裡，可以感受到悲傷」。