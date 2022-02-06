確診新冠肺炎後，「失去嗅覺」是最常見的症狀，不過英國卻有一起逆轉案例，一名女子從小沒嗅覺，沒想到染疫後卻「因禍得福」，重新找回從未有過的嗅覺，讓她又驚又喜。

根據《太陽報》報導，住在倫敦的25歲女子欣普森（Nancy Simpson），從小就失去嗅覺，無法聞到任何味道，沒想到去年聖誕節期間確診後，她竟然在隔離時發現，自己竟然奇蹟似的能夠「聞到味道」。

欣普森透露，過往因為失去嗅覺，頂多只能透過舌頭品嘗味道，不料染疫後卻讓她「因禍得福」找回嗅覺，讓她興奮直呼，「食物吃起來美味多了！」就連以前不愛的鮭魚，現在也覺得格外好吃，未來也想嘗試各種以前不吃的食物，搞不好會變得更加喜歡也說不定。

欣普森還說，找回嗅覺後，自己特別喜歡水果和香料的味道，甚至已經在家中擺滿各種不同味道的香氛蠟燭，出門前也會噴上喜歡的香水。

對此，英國雷丁大學的味道科學家帕克博士（Jane Parker）指出，染疫後之所以會失去嗅覺，是因為新冠病毒會侵害鼻腔內的神經，導致它們無法向大腦發送正確的訊號；但為何欣普森確診後卻恢復了嗅覺，恐怕還需要進一步研究才能知道原因。