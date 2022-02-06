大陸新冠疫情升溫，杭州一名大媽去一處社區看房子看到一半，卻突然被告知，小區因為疫情的關係，臨時封控，必須和房仲原地隔離14天。沒想到解隔離後，大媽就接到女兒的電話，得知買到新房，而且房價相對更便宜，面對如此戲劇性的轉折，讓她笑得合不攏嘴。

根據陸媒報導，杭州大媽劉麗（化名）去年12月7日前往當地的天璽社區看房，沒想到看到一半，小區因為疫情被臨時封住，迫使她和房仲只能原地隔離14天，「這裡的房子我比較滿意，上午10點多出來的時候，小區就封了」。包括她在內，總共有13人被隔離在房仲公司內，但她沒有任何怨言，且房仲公司的員工相當照顧劉麗，完全沒把她當成外人看。

隔離一結束，劉麗就接到女兒的電話，得知女兒買到新房，她笑得合不攏嘴，「我女兒中籤了！是新房子，一平方米5萬人民幣（約新台幣22萬），比正在看的天璽中古屋6萬5人民幣（約新台幣26萬）的均價還要便宜！」

雖然最終沒能光顧生意，但劉麗表示，一起隔離的房仲心態很好，「他們說，雖然沒能做成這一單很可惜，但是我女兒抽中的新房價格更低，他們也為我高興。」而劉麗的房仲也表示，房子賣不賣得出去是其次，最重要的是劉麗能平平安安回家，她就放心了，「原本做房仲就是會有很多意外，要保持一顆平常心」。