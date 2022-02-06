昨（5）日是大年初五，各大公司行號都會「拜財神」，其中一尊就是「武財神」關羽，不過他的形象一直都是忠義仁勇，在史料記載當中，他一生沒有任何擅長理財、賺錢的記錄，幾乎可以說和「財」這個字沒有太大的關係，究竟關羽為何會成為民間4大財神之一呢？

根據《梨視頻》報導，民間共有4大財神，分別為范蠡、趙公明、比干和關羽，其中比干是治國、理財有方的官員，范蠡靠做生意發大財，趙公明則是成仙的道士，保佑買賣公平，這幾位被奉為財神都有其原因，但關羽一生中都沒有擅長賺錢、理財的記錄，執政荊州期間，在財政方面也沒有突出表現，更沒有史料記載他有從商、做過生意，不過最後竟變成4大財神之一，讓人十分困惑。

其實最一開始，關羽只是歷史名將中不起眼的一員，到了隋唐時代，關羽被佛教看中，尊為「伽藍護法」，之後道教也將關羽封為武財神，正式成為財神的成員之一，不過當時並不被大眾熟知。

後來受到明代小說《三國演義》影響，關羽成為家喻戶曉的人物，他勇猛善戰、有情有義的個性吸引眾人崇拜，還多次被各朝代皇帝褒封，關羽從一介武將變成了萬人敬仰的關聖帝君，更被各行各業奉為「祖師爺」。

但關羽之所以會成為著名財神，主要和山西的晉商集團有關，明朝時期晉商崛起，由於常年行走江湖、舉目無親，所以非常重視同鄉之間的彼此照應、共同面對困難，晉商們覺得關羽非常講義氣，再加上祂本身就是山西人，因此開始祭拜關羽，當作出門在外的保護神。

後來晉商勢力越來越大，到了清代，甚至成為當時全中國勢力最雄厚的商幫，不少人出資在各地修建關帝廟，其他商人見狀也跟著仿效，於是關羽便成為商人們的楷模以及供奉對象。