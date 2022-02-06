學生書包過重一直是許多人關注的議題，近日泰國一段影片引發網友熱議，一名小學女童背著過於沉重的書包獨自走回家，卻在途中不堪負荷而跌坐在地，就算在他人的幫助下重新背好書包，仍必須彎著腰、前傾著身體行走，讓大家看了十分心疼，然而真相竟讓人哭笑不得。

@nurulkerani Saya berharap ibu bapa dan guru dapat membantu mengurangkan berat beg sekolah pelajar sekolah rendah. terima kasih ♬ 原聲 - nurulkerani

根據《Sanook》報導，近日泰國TikTok上流傳一段影片，一名小學女童背著書包，在烈日下磕磕絆絆地走回家，不過書包似乎太過沉重，這名女童承受不住其重量，一不小心就跌坐在人行道上，之後她雖然試圖想要起身、把書包背好，但和它「纏鬥」了許久始終無法如願，甚至4度被書包給「撂倒」，一屁股直接坐在地上。

無可奈何之下，女童只好改變策略，一手拿著便當袋，一手提起沉重的書包往前走，這時一名男子從馬路對面衝了出來，主動幫忙女童把書包背好，再目送她離開，不過從畫面中可以看到，就算女童背起書包，仍被重量壓制，只能以身體前傾45度的姿勢緩慢行走。

影片曝光後，不少網友都回憶起童年惡夢，開始探討「學生書包過重」的問題，並指責當前的教育制度過分重視功課和成績，導致學生被迫背著超出身體能負荷重量的書包上下學，進而造成學生出現脊椎側彎等問題，並呼籲學校應該要為了學生的身心健康著想。

該起事件也引起當地媒體的關注，不過當他們採訪學校和該名女童時，發現真相竟出乎眾人意料。事實上，事發當下女童的書包裡只有4本書，但那天剛好是學校發放免費牛奶的日子，女童見書包還有空間，才會一口氣把36瓶牛奶放進書包裡，又剛好父母沒有來接女童，才讓她一個人背著這麼重的書包走回家。