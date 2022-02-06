古代刑罰千奇百怪，說起酷刑，許多人下意識就跟「血淋淋」聯想在一起，但也有些酷刑是殺人不見血，殘忍程度卻讓受刑者生不如死，「蚊刑」便是如此。蚊刑顧名思義就是將蚊子當作行刑工具，讓受刑者在慘虐的叮咬中痛苦死去。

根據《搜狐網》報導，蚊刑源自於春秋戰國的齊桓公，一個夏日的午後，正在午睡的齊桓公被蚊帳外的蚊子吵醒，看著到處飛舞的蚊子，當時他突發奇想，「老百姓都豐衣足食了，可這些蚊子還餓著啊！」於是他就將蚊帳打開，任由這些蚊子在自己身上叮咬、吸食。

齊桓公仔細觀察發現，有些蚊子就跟朝廷上的貪官一樣貪婪、不知足，吸一口還不夠，接著又一口一口不斷吸食，最後不是被一巴掌拍死，就是吸血吸太飽，以至於撐破肚子而死。

後來齊桓公就找來管仲商議，管仲思考後便建議對貪官們施以「蚊刑」懲戒，齊桓公覺得這個想法很新奇，於是一口答應。隔天，齊桓公將兩名即將問斬的貪官全身脫光，帶進蚊蟲密集的樹林之中，將其綁在樹上「餵蚊子」。經過一夜，兩人身上爬滿了密密麻麻的蚊子，血也被吸乾喪命。不過以現代科學角度來看，也有可能是人體被蚊子叮咬後，因過敏引起全身病變而致死。

眾所皆知，被蚊子叮咬奇癢難耐，更何況是被大批蚊子群起叮咬，且受刑人全身被綑綁，不僅無處可逃，也無法抓癢，最終只能被活活「折磨」而死。除此之外，蚊刑中有明文規定，「天明不死者放生」，也就是受刑人熬過一夜叮咬還能命大不死，就意味著無罪，當場就會被釋放；但是大多數受刑人都撐不過天亮，便一命嗚呼。