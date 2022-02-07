葡萄牙知名女網紅經常以性感形象示人，沒想到卸妝後卻判若兩人，瞬間從正妹變成邋遢大媽，超恐怖反差模樣嚇壞900萬粉絲，引爆網友熱議。

女網紅加布里埃拉（Gabriela Carminatti）過去經常在抖音（TikTok）上分享化妝影片，妝容時而清秀、時而性感，外型十分亮眼。沒想到私底下素顏的她，不但臉頰凹陷、雙眼無神，且黑眼圈極重，蒼白的臉上還有不少斑點，加上眉頭深鎖、膚質粗糙，一臉疲態的崩壞形象，猶如路邊上的邋遢大媽。

不過下秒鏡頭一轉，她又曬出完妝後的模樣，精緻的妝容加上性感豐唇，以及一頭慵懶的波浪捲髮，顯得自信動人和神采奕奕，與先前的憔悴模樣判若兩人。

驚人的恐怖反差瞬間嚇壞900萬網友，紛紛留言直呼「別騙了！這是媽媽和女兒吧」、「這就是為什麼我不相信女人」、「看來是我的化妝方法錯了」、「我到底看到了什麼」。