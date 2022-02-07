對於台灣人來說，放有鳳梨的夏威夷披薩雖然很正常，但對於居住在發源地的義大利人來說，卻是「罪大惡極」的行為，不過一間國際民調公司於去年進行問卷調查，發現義大利人最反感的義式料理竟不是夏威夷披薩，而是「義大利麵加番茄醬」，讓眾人忍不住直呼：「真難相處！」。

國際民調公司「YouGov」在2021年底，針對17個國家及地區、列舉19種製作、食用義式料理的方法，進行接受度的問卷調查，選項包含吃披薩不用手而是拿叉子、在煮義大利麵的水中加橄欖油、吃義大利麵配大蒜麵包、吃完義式料理配卡布奇諾、吃海鮮義大利麵配起司、披薩加鳳梨、義大利麵加番茄醬等。

調查結果顯示，義大利人在選項中「可接受」的僅有4項，「勉強可接受」的也有4項，「完全不能接受」的則多達11項；其中最被義大利人接受的是「午餐吃披薩」，最反感的則是「義大利麵加番茄醬」，而「披薩加鳳梨」只在不能接受排行榜中拿下第3名。

出乎意料的調查結果曝光後，很快就引發網友熱烈討論，大家紛紛留言：「為什麼義大利人這麼難相處？」、「等等，原來吃披薩要用叉子嗎？」、「吃完義大利菜喝卡布奇諾也不行？」、「起司和海鮮竟然也不能放義大利麵裡！」、「義大利人看到台灣鐵板麵會氣到腦中風吧？」。