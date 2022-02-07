越南一名女子不久前檢查出自己不孕，擔心會影響到男友，因此主動提出分手，未料2個月後收到男友的喜帖，氣憤地打開一看，才發現新娘那欄寫的是自己的名字，讓她又驚又喜。

綜合外媒報導，越南一對情侶原本感情非常融洽，不過女子不久前到醫院檢查時，發現自己因為子宮有問題，而終生不孕，這個事實讓她和男友都大受打擊，在深思熟慮過後，女子為了不要連累到男友，主動選擇分手，雖然對方沒有意願要和她分開，女子卻認為只是男友太善良，不忍心拋棄她，因此狠下心來斷絕所有聯絡，單方面結束2人的關係。

儘管分手讓她非常難受，不過女子在家人的陪伴下慢慢走出情傷，未料2個月過去，男友竟突然現身，還親自登門送喜帖，女子見男友這麼快就要和別人結婚，心裡難免會覺得被背叛，於是生氣地想將對方趕走，但在男友的堅持下，她打開喜帖一看，才發現新娘那欄寫的竟是她的名字，忍不住掉下眼淚。

男友和女子表示，就算不能生孩子也沒關係，一切都是命運安排，而且如果2人真的想要有小孩，還有很多方法可以嘗試，而這2個月以來，男友都在努力說服父母，好讓2人可以在眾人的祝福之下順利結婚，對此女子相當感動，卻也擔心雙方未來的感情之路，因此上網尋求網友的意見。

這則故事在網路上掀起熱議，不少人看完都覺得很感動，紛紛紅了眼眶，大部分網友一致認為女子不應該因為擔心還沒發生的事情，而錯失眼前的幸福，支持她和男友重修舊好。