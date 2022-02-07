許多人對於「鴻門宴」並不陌生，其典故來自西元前206年，當時項莊在鴻門宴上，假稱舞劍助興，實際上企圖乘機刺殺劉邦，最終劉邦靠藉口上廁所才逃過一死。事實上，清朝李鴻章也曾設下一場鴻門宴，將太平軍8大將領一網打盡，宴席上血肉橫飛，將領們還沒反應過來就已經人頭落地了。

根據《搜狐網》報導，1851年，洪秀全等人在廣西建立了「太平天國」，正式發動反抗清朝的武裝起義，由於這是一支農民軍隊伍，一經起義，很快就得到各地百姓的支持響應，太平軍以迅雷不及掩耳的速度攻下江寧（今南京）且定都於此，改稱天京。

不過太平天國不久後便爆發嚴重內亂，清廷當時派出李鴻章出面鎮壓，李鴻章則看準了太平天國內鬥的混亂局面，打算藉此殲滅太平天國的核心勢力。他先是透過昔日太平天國降將程學啟與郜永寬取得秘密聯絡，承諾若是他們投降，日後不僅不會追究責任，還會重用他們，這讓郜永寬相當心動。

後來郜永寬連同其他7位王爺，一同剷除慕王譚紹光，以此向李鴻章表達忠心。李鴻章便藉口與各王談判投降事宜，設下宴席邀請8位王爺參加，並且表示飯後便會安排好他們每個人的官職，各王為了討好李鴻章，便欣然答應。

就這樣，郜永寬、伍貴文、汪安均、周文佳、范啟發、張大洲、汪懷武、汪有為等8名太平軍降將，在沒有任何防備之下到淮軍營中，參與一場由李鴻章親手設下的「鴻門宴」。

宴席才剛開始，李鴻章就找了個藉口先行離開，程學啟則率領大批士兵闖入午宴，菜都還沒上，8名降將就全被殺死了。最後程學啟提著8個人的首級攻進太平天國所轄的蘇州城，稱「8人反側，已伏誅矣！」隨後城內的降兵，也大多被屠，蘇州城很快地就被李鴻章攻下。