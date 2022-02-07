隨著行動裝置普及、網購崛起，不少書店也開發網路商城，方便民眾下單選購，不過日前就有網友不禁好奇，為何網路書店經常將出版不久的新書打5折賣，好奇業者這樣是要賺什麼？貼文一出隨即釣出內行人解答背後真相，引爆網友熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」，以「書打5折賣…這樣到底賺什麼呀？」為題，PO文指出，網路書店有些書是打書價的5折在賣，雖然不是最新出版的，可是也都不是年代太久遠的書，「畢竟還是新書呀，直接賣5折，這樣不會賠錢嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不會賠錢！在失去價值前賣掉都還有賺，不然實體書籍庫存成本過高」、「看出版社怎麼談的，庫存也要管理成本，總體絕對有賺」、「存貨跌價後還是有價值，說不定之前賺的利潤目前都回本了」、「這個都有公式在算，什麼條件什麼價錢，都還蠻清楚的」、「9折那種通常都是賣很好的」。

也有知情網友點出背後主因是「清庫存」，「清倉啊！放著會產生庫存成本」、「清庫存吧，倉儲費也要錢啊」、「有些書銷路不好，又已經印了，能賣出去都是賺，或是至少比繼續放著好，放著還浪費倉庫空間，而且放越久可能更難賣。一段時間就可以審視庫存，也逼出版商讓利」。