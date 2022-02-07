台灣加班文化盛行，不少上班族早就習以為常，甚至在休假日還必須出勤工作，而古代官員雖然得一大清早就起床上班，卻也有許多人性化的規定，如果在休假日還持續加班，就會遭到上司批評，要求對方必須回去陪伴家人，另外若是妻子分娩，也可以不用值班，類似於現代的「陪產假」。

根據《梨視頻》報導，古代官員為了生活，有不少起早貪黑的故事，雖然在當時工作也不輕鬆，但其中也有許多人性化的規範制度。《漢書‧薛宣朱博傳》記載，西漢時一名叫作張挾的決曹椽（地方法官）一心工作，連放假也捨不得休息，這件事被宰相薛宣得知後，立刻跑來責備他：「曹雖有公職事，家亦望私恩意」，稱張挾雖然對工作很有責任心，但對家人也應當如此，並要求他快回家陪伴家人，讓張挾十分羞愧。

由此可知，古人對於休假日加班不但不代表「模範員工」，反而會被視作無情無義、不珍惜家人和朋友的行為。因此西漢便出現了工作5天、休息1天的「沐休」制度，讓大家能在這天洗澡，同時也要和家人相處。

但所有人都一起放假，如果有急事又該怎麼辦呢？對此就延伸出了「值班」制度，到了唐初時已經有比較系統性的值班制度，中書省有一個官職叫「直令史」，就是專門管理值班問題的官員，《唐會要》中就寫道：「令宰相每日一人宿直，其後與中書、門下官通直」。

每個部門還會有一本叫作「直簿」的本子，由直令史發給當日值班的人，第二天再收回，相當於值班日誌。開元二年時，官員生涯橫跨武后、睿宗、玄宗的姚崇由於年事已高，請求直令史照顧一下自己，未料引起其他官員不滿，讓他繼續參與值班，姚崇氣得在直簿上寫道：「必欲取人，有同司命」，表示這樣做簡直就像要他的老命一樣。

不過值班也有例外，唐太宗在貞觀五年就曾下過一道赦令：「文武官妻娩月，未宿直」，若官員的妻子正值分娩期間，那麼就可以不用值班，類似於現代的「陪產假」。