英國考古團隊近日在高鐵沿線旁，發現一處大型的古羅馬墓地，裡面埋葬多達425具骨骸，其中有40名死者遭到斬首，他們的頭骨被放置在雙腿之間或腳邊，不過考古學家表示，在當時斬首十分常見，因此對於這種景象並不會感到意外。
根據《牛津郵報》報導，英國考古團隊在高速鐵路2號（HS2）沿線進行考古挖掘計畫，並於白金漢郡艾爾斯伯里附近教區、古羅馬時期遺址「艦隊馬斯頓」（Fleet Marston）的一處墓地中，發現多達425具遺體，其中約有40人遭到斬首，一部分人的頭骨甚至被放置在雙腿間或腳邊。
不過考古學家對這個場面並不意外，他們推測這些死者可能是羅馬帝國晚期（公元410年末）的罪犯或被遺棄者，在當時斬首被當作正常的埋葬儀式，因此經常發生。
除此之外，考古團隊也在此處出土1200枚硬幣，顯示出這裡是一個貿易商業區，同時還發現了勺子、別針、胸針等家庭用品，以及骰子和鈴鐺，說明當時人們的生活中已經有賭博、宗教的存在。
「艦隊馬斯頓」是自2018年以來、位於倫敦和伯明罕之間100多個考古遺址之一，HS2古蹟負責人海倫（Helen Wass）表示，位於「艦隊馬斯頓」的大型古羅馬墓地，可以讓人們更加了解那個時代的人民，以及更廣泛的羅馬不列顛歷史。
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