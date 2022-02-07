現代人工作忙碌，經常到了適婚年齡還找不到對象，大陸江蘇5日就舉辦了一場相親大會，沒想到吸引了上百名男性到場，但女性卻只有5位，當地媒婆也坦言，試婚男女比例懸殊，因此「女挑男」的情況十分普遍，而「有車有房」只是最基本的門檻。

綜合陸媒報導，徐州市邳州5日舉辦一場相親大會，上百名男性擠爆現場，但到場女性只有5人。當地媒婆透露，本地適婚男女存在「男多女少」的現象，在婚介所登記的名單中，光是男性就多達上百人，女性僅有20多人，因此在徵婚市場上，女性佔據優勢地位，女挑男的情況相當常見。

媒婆也提到，現代女性眼光高，對男性的基本要求是要有車有房，再來就是看工作是否穩定；彩禮方面至少16萬（約新台幣69萬）起跳，最多達40萬（約新台幣174萬），還要有「三金」，金項鍊、金戒指、金手鐲缺一不可。另外，男方家裡兄弟姊妹太多也不好找對象，「如果男孩長得好，且家裡經濟條件比較好，找對象就容易一些」。

對於這樣的現象，邳州民政局人員也證實，當地確實存在適婚男女比例失衡的狀況，加上隨著時代發展，不少年輕人的價值觀也出現改變，尤其是受過高等教育的女性會選擇外出工作，並不急於結婚。