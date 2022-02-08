大陸一名女子日前吃婆婆做的紅糖饅頭，一咬下去就覺得口感不對，味道也很奇怪，於是將饅頭掰開檢查，一看才發現原來婆婆誤將「海藻面膜」錯認成紅糖，更誇張的是，公公居然吃了一個禮拜都沒有發現異狀，所幸沒有因此吃壞肚子。

綜合陸媒報導，河南平頂山一名女子日前到婆婆家過年，吃紅糖饅頭時感覺口感不太對勁，味道也有些苦，於是將饅頭撕開來查看，發現裡面的內餡不但沒有融化，反而呈現顆粒狀還牽絲，她才驚覺原來饅頭內包的根本不是紅糖，而是她拿來敷臉的「海藻面膜」。

女子嚇得立刻去找婆婆討紅糖的外包裝，結果拿出來的袋子，真的就是海藻面膜，由於外型和紅糖極為相似，婆婆才會一不小心誤認，更誇張的是，公公已經吃了一個禮拜用海藻面膜做的紅糖饅頭，卻完全沒有發現異狀，所幸身體並無大礙，只是最近經常覺得肚子有點脹，可能就是誤食的副作用。

新聞曝光後，不少網友都覺得十分搞笑，紛紛留言：「真的是天然海藻的話，那確實是能吃的」、「感覺還挺好吃，要不然不會吃這麼久還沒發現」、「這就是拿人家東西不說一聲的後果」、「之前我給我家貓買零食，像小果凍一樣，我放在門口，結果保姆和我媽以為是人吃的，就吃掉了…」、「自己之前把帶回去的貓罐頭給吃了，當時還說怎麽味道怪怪的」。