巴西聖保羅一隻流浪貓露宿街頭時，被動保人員發現並安置於收容所，最終被一名女子收養，但詭異的是，這一隻流浪貓總是露出非常悲傷的表情，讓主人看了非常困惑，而且牠的臉部還有下垂的跡象，直到近日才知道牠罹患「鬆皮症」。

根據《每日郵報》報導，拉里莎（Larissa Yamaguchi）2016年得知朋友工作的收容所救了一隻流浪貓，看到小貓的照片後非常喜歡，因此決定收養牠，並取名「壽司」（Sushi），但奇怪的是，「壽司」經常露出悲傷的表情，而且臉部似乎有下垂的跡象，狀況甚至越來越嚴重，拉里莎才驚覺不對勁。

拉里莎為了瞭解愛貓究竟生了什麼病，這5年來帶著「壽司」到處就醫，直到去年才知道，愛貓罹患「先天性結締組織異常」（Ehlers Danlos Syndrome），也就是俗稱的「鬆皮症」，「壽司」因臉部缺乏膠原蛋白，導致皮膚不斷往下垂，甚至變得非常脆弱，若不小心受傷就容易感染，恢復期也非常久。

拉里莎表示，「為了醫治這種病，我目前花了800英鎊（約新台幣3萬元），使用過各種藥物，但都沒有任何效果」，「壽司」的皮膚不斷下垂，甚至因乾燥而變得很癢，為了防止「壽司」抓傷臉部，必須幫牠套上項圈，平時還要定期保濕，飲食也和其他寵物貓不同。

拉里莎提到，一名貓皮膚科醫師看到「壽司」的狀況後，也感到非常驚訝，因為這種病非常罕見，「當我們知道牠患有鬆皮症後，一開始很害怕，擔心無法照顧牠，之後知道此病並不致命才安心，不過不少人看到壽司後，仍會因為牠詭異的外型而感到害怕」，如今拉里莎也為「壽司」創建IG帳號，希望讓更多人知道鬆皮症。