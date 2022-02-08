最親密的人竟變成小三！印尼一名人妻日前發現丈夫外遇，對象竟是她的親妹妹，更讓她沒辦法接受的是，丈夫和妹妹竟不顧她的心情，大方在社群平台上曬恩愛，還在房間裡甜蜜依偎，最終人妻實在忍無可忍，選擇離婚並在網路上曝光2人的所作所為。

@rdeafirly yg pada nanya knp ? ko ilang videonya ? aku gatau knp tibatiba di takedown :') . nih aku coba upload lg ya . mksih org" baik semangat ny ♬ suara asli - babySagitarius♐️

根據《星洲網》報導，印尼女子近日在TikTok上爆料丈夫外遇，她透露多年前認識男方後，就認定他是自己的真命天子，最終2人也真的步入禮堂、結為夫妻，未料婚後才發覺，丈夫和她的妹妹在房間獨處時，互動相當親密曖昧，妹妹甚至會公開在社群平台向她丈夫示愛，讓她實在忍無可忍。

事後女子也質問丈夫和妹妹之間的關係，起初對方堅決否認，直到最後才終於承認這段不倫戀，讓女子徹底心碎，2人的婚姻也以離婚收場。然而當這段不倫戀曝光後，丈夫和妹妹反而越愛越高調，經常在社群平台上曬恩愛，還轉發她當初拍攝2人在房間依偎的影片，讓女子感到心寒不已。

不過外傳男方和妹妹原本才是一對，只是在很久以前就已經分手，女子也是在前幾年和他認識後才結婚，沒想到丈夫和妹妹竟「舊情復燃」，聯手背叛她。這起事件曝光後，受到眾多網友關注，不少人留言安慰女子，希望她能早日走出情傷，同時批評她丈夫和妹妹的行為「非常無恥」。