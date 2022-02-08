海鰻身體宛如蛇，還擁有鋒利的牙齒，外型看起來非常兇狠，因此不少人稱牠們為「海中流氓」，不過海鰻種類達200多種，因此還是有不少人選擇體型較小的品種飼養。日本一名插畫家近日分享一段海鰻的影片，只見海鰻竟然還會打哈欠，讓不少人看了直呼有趣。

根據日媒《Grapee》報導，插畫家@chima2chan非常喜歡海鰻，自己也在家養了一條，經常以海鰻為繪畫主題，近日他在推特分享寵物的影片，只見牠突然張開大嘴，彷彿在打哈欠，模樣看起來非常可愛，這一段影片也累積290萬觀看次數。

不少網友表示，「看到這一條海鰻打哈欠，我也不自覺想跟著一起打」、「好萌啊！牠看起來像剛睡醒」、「有生以來第一次看到海鰻打哈欠」、「最後吞東西下去的樣子，看起來好像爺爺奶奶」，不過，海鰻張嘴的動作其實並非因疲憊打哈欠，而是在清理身上的汙垢。

海鰻雖然看起來很兇，但經常做出讓人摸不著頭緒的事，日本和歌山縣的周參見町立蝦蟹水族館（すさみ町立エビとカニの水族館）裡，曾有一條海鰻突然把自己的頭塞進同伴嘴裡，而且一待就是好幾十秒，畫面被水族館人員拍下，他們當下非常驚訝，提到第一次看到海鰻出現這種行為，而影片被分享至推特後，引發討論。