古代帝王為了爭奪權力、土地或金錢，經常不惜一切發動戰爭，然而一場戰役的參與人數可能有好幾萬人，死亡數量常常難以計算，為何很少聽到有士兵為了活命，而選擇直接裝死的事蹟呢？事實上，裝死雖然有可能讓士兵在戰場上逃過一劫，但通常下場仍會非常悽慘。

根據《網易新聞》報導，在古代打仗勝利的一方會清理戰場，把一些武器、軍糧都蒐集起來，接著就是看場上是否還有敵軍沒死，通常情況之下，遇到還活著的敵軍，都會直接「補刀」處理，如果沒有存活的人，則會開始處理屍體，基本上不是集體埋葬，就是放火焚燒，因此裝死的人也難逃死劫，幾乎沒有活下來的機會。

若是自己這方勝利的話問題就更大了，因為古代的軍法非常嚴格，其中一條就是「畏敵懼戰者，斬」，就算一開始幸運地沒有被踩死、活了下來，若是我軍在清理戰場的時候，看見一個毫髮無傷的士兵從屍體堆裡站了起來，還是得面臨砍頭的命運，甚至可能牽連到家人。

除此之外，古代軍隊裡幾乎都設有「戰場監督官」，負責執行將帥命力和軍隊紀律，如果在戰場上他們看到猶豫不決，或是有臨陣脫逃之意的士兵，就會直接自己動手解決。另外有很多軍隊還設有「保甲制度」，一人犯錯其他人則會被連坐懲處，因此一旦發現有人想裝死，其他人出於保護自己的立場，很可能就會先將對方解決。