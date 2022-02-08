北京冬奧本月4日開幕，賽事受到眾人注目，其中滑雪、滑冰看似是新潮的運動，但其實早在古代就有了。在6千年前挪威阿爾塔岩畫中就曾出現滑雪的人物圖，不僅如此，古代中國的北方民族也懂得滑冰，清朝每年甚至還會舉辦冬季運動會，就像是現今的冬季奧運。

根據《梨視頻》報導，6千年前挪威阿爾塔岩畫（Rock Art of Alta）中就出現滑雪的人物圖，另外，在瑞典的沼澤地中還發現距今5千多年的「卡夫拉斯科滑雪板」，顯示人類在很早之前，就遍布於高緯度地區，在古代中國也不例外，《山海經》就記載善於滑雪的釘靈國，「北海之內有釘靈之國。其民從從膝已下有毛，馬蹄，善走」。

在《異域志·卷下》也有相關記載，「丁靈國，其國在（北）海內。人從膝下生毛，馬蹄善走，自鞭其腳，一日可行三百里」，而文中的釘靈被認為是《史記》中的丁零，屬於原始突厥，居住在貝加爾湖以南等地區。根據後世學者推斷，丁零人被描述成半人馬的形象，膝下有毛應該是指他們下半身穿戴毛皮護具、腳踏滑板，而「自鞭其腳」則是指滑雪杖。

在《新唐書·回鶻列傳》也曾記載，「樺皮覆室，多善馬，俗乘木馬馳冰上，以板藉足，屈木支腋，蹴輒百步，勢迅激」，形容生活於額爾古納河的回鶻人，會於腳下綁木板並在冰上滑行，當地人稱之為「乘木馬」，以此追獵麋鹿，之後這類活動漸漸傳入中原。

北宋沈括在《夢溪筆談》提到一種名叫「冰床」的交通工具，又稱為胡床或凌床，就是一種靠人力拉動的雪橇，《宋史 禮誌》記載，宋朝皇帝每逢冬天，就會乘坐冰床玩冰上活動，到了明朝，每年湖水結冰，北京的士族子弟更是會將十幾張冰床連在一起，在冰床上飲酒作樂、賞雪。

直到清朝，冰上活動才越來越多元，因為滿族人長年生活於東北地區，因此從小就從事冰上活動，早在努爾哈赤統一各部族的戰爭中，他的部將費古烈就曾率軍換上烏拉滑子，也就是冰鞋，沿著江水冰層馳援被蒙古人圍攻的默根城，因此扭轉戰事。

到了雍正、乾隆時期，冰上活動更是被定為「國家的風俗」，作為典制被列入《大清會典》中，每年10月都會從八旗士兵中，挑選出1600名擅長滑冰的選手，進入「技勇冰鞋營」接受專業訓練，準備參加冬至後的冰戲大典，項目非常多樣，例如類似競速滑冰的「搶等」、冰上橄欖球的「搶球」、冰上雜技、冰上武術、花式溜冰等。