大陸山東濟寧日前出現一名78歲老翁，穿著新郎官服騎馬、胸戴紅花，迎娶一名48歲新娘，現場畫面在網路上引發討論，不少人認為，老翁家境富裕，因此才能娶到小30歲的新娘，不過知情人士透露，新郎其實家境普通，已與新娘生活多年，近日在親屬的幫忙下才完婚。

一名78歲老翁迎娶小30歲的新娘，婚禮現場非常熱鬧，在網路上引發討論。(影片來源/youtube/新聞夜班)

根據《極目新聞》報導，本月6日一名78歲老翁舉辦婚禮，騎在馬上向路人揮手，而新娘則是坐在紅色轎子裡，古式婚禮吸引不少村民圍觀，現場非常熱鬧，而新郎為了增加婚禮的喜慶氣氛，還將庭院大門及圍牆都塗上喜慶的紅色。

濟寧一間出租婚禮駿馬和花轎的商家表示，「當天他們租了一個8人抬的轎子、1匹馬、2面旗，還有幾個迎親的牌子，光這幾項就花了不少錢」，不少網友認為，新郎結婚排場如此大，甚至還能娶小30歲的美嬌娘，推測男方家境應該非常富裕，甚至網傳他「家裡有礦」。

一名房姓村民表示，當天聽說78歲老翁結婚的事，就覺得非常稀奇，因此來到現場圍觀，而李姓新郎在家排行老三，一直都沒有結婚，家庭環境一般，近日在親屬的幫忙下才結婚，與新郎交談一番後，指對方非常熱情，與新娘已經同居生活5、6年。

另一名鄰居透露，「新郎是我鄰居家的三爺爺，他為人和善，任何人去他家裡，他都很熱情，對侄子們都很好，侄子們希望老人有個伴，就給老人辦了場婚禮，讓老人這輩子沒有遺憾」，而新娘是棗莊市人，性格也很開朗，兩人在餐廳認識的，他曾問新娘為何願意嫁給老翁，女方則說「新郎脾氣好，知道疼人，做事又特別勤快」。

但此事曝光後，讓不少人傻眼，表示「48歲竟願意嫁給快80歲的，最重要的是，對方還不是很有錢」，但多數人則表示，只要兩個人過得開心就好，甚至還有人直呼「他們的感情，讓我再次相信愛情」。