鱷魚是水中霸主，但仍然不是美洲豹的對手。美國一名動物學家先前至巴西潘特納爾濕地進行研究，期間拍下殺戮瞬間，一隻眼鏡凱門鱷靠近岸邊時被美洲豹襲擊，牠敵不過美洲豹的驚人咬合力，最終奄奄一息的被拖上岸，變成美洲豹的食物。

根據《每日郵報》報導，來自紐約的動物學家馬丁（Abigail Martin）建立美洲豹識別計畫（Jaguar Identification Project），因此經常到各地研究美洲豹，去年8月他至潘特納爾濕地（Pantanal）進行觀察，意外拍下美洲豹與眼鏡凱門鱷搏鬥的畫面。

只見眼鏡凱門鱷靠近岸邊時，吸引一隻美洲豹的注意，隨後美洲豹竟跳進水裡與鱷魚廝殺，緊緊咬住對方的頸部不放，鱷魚為了擺脫束縛，不斷地翻轉身體，但美洲豹依舊沒有要鬆口的跡象，最終奄奄一息的鱷魚被拖上岸，馬丁也不禁表示「目睹到美洲豹史詩般的殺戮！看牠如何迅速調整抓地力」。

根據美洲豹識別計畫統計，潘特納爾濕地目前有4千至7千隻美洲豹，是世界上第三大的貓科動物，僅次於老虎和獅子，體長能長到170公分，不同於其他貓科動物，美洲豹非常善於游泳，而且經常生活於河流、湖泊和濕地附近，在獵殺獵物的過程中，牠們通常會透過牙齒插入頸部的方式殺死獵物。