現代社會出現不少「啃老族」，出於某些原因這些人不願外出工作，只待在家中靠父母撫養。大陸一名女子19歲就嫁給富豪，最終以離婚收場，雖然拿到一大筆贍養費，她卻肆意揮霍、一毛不剩，之後又經歷2次婚姻，都是同樣的結局，她只好回家啃老，被高齡94歲的媽媽照顧長達24年。

綜合陸媒報導，湖南女子熊麗在家中6個兄弟姊妹裡排行老么，從小就備受家人寵愛，過著無憂無慮的生活。19歲那年，熊麗認識浙江一名富豪，對方一眼就看上她，並在不久後將她娶進門，原本只是個農村女孩的熊麗瞬間「麻雀變鳳凰」，不但住進豪宅、過上雍容華貴的生活，平時也不需外出工作或做家務。

然而好景不常，熊麗和富豪因為三觀不合，結婚沒幾年2人就開始不斷爭吵，最終這段關係以離婚收場，熊麗也拿到14萬人民幣（約新台幣61萬）的贍養費，這筆錢在當時當地並不是小數目，足夠讓人過上好幾年，但花錢大手大腳的熊麗很快就把錢花完，生活陷入困境。

不過熊麗始終不願意工作，之後又嫁給當地一名生意人，但很快丈夫就受不了她的「公主病」，主動提出離婚。已經年過30的熊麗一心只想找個對象養活自己，過沒多久又嫁給一名清潔工，但吃不了苦的她一下就後悔了，最後只好和對方離婚，回娘家「啃老」，這時她的母親已經70多歲。

回到家後的熊麗就像是「巨嬰」，吃飯洗衣都交由母親幫忙打理，將她照顧的無微不至，母親甚至還把每月1400人民幣（約新台幣6111元）的退休金全部拿給熊麗花，期間她的哥哥不只一次勸她出去工作，但熊麗依舊我行我素，哥哥們也拿她沒有辦法。

2019年6月時，高齡94歲的母親外出買菜，意外摔斷腿，無法動彈，然而熊麗身上沒有任何儲蓄，只能向哥哥們求助，和他們討要母親的醫藥費，但哥哥們相當生氣，認為熊麗每天只會待在家裡，不替母親分擔家務，才會導致悲劇發生，因此不願意支付醫藥費。

雙方鬧得不可開交，熊麗甚至將哥哥們一狀告到當地居委會，最後經過調解才終於達成協議，母親的醫藥費由哥哥們支付，熊麗則得負起照顧母親的責任，至於每個月的退休金，400元用於母親看病、500元用於母親的開銷，剩下則全數存起來，不再讓熊麗隨便亂花。