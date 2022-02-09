沒有人可以抵抗肉肉的誘惑！近日外國瘋傳一段可愛又逗趣的影片，一隻小黃狗聞到一樓有人在烤肉的香味，竟將整顆頭硬塞進排水道裡，一臉猙獰、哀怨地盯著樓下看，「看得到卻吃不到」的窘境讓牠十分委屈，網友們看到畫面後都笑翻了，紛紛留言要拍攝者分一點肉給牠吃。

從網友「@fjerry」拍攝的影片可以看到，有人正在一樓草皮烤雞肉，不過味道實在太香，一路往上飄了好幾層樓，其中一個住戶飼養的小黃狗被香味吸引，將頭鑽進窄小的排水道，一臉哀怨地盯著網友看，委屈的小表情彷彿在和他說：「可以分我一點吃嗎？」，讓他哭笑不得，立刻拿出手機將這逗趣的一幕拍攝下來。

事後他將這段影片分享到TikTok上，很快就引發網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破670萬，不少人都忍不住笑說：「快給牠吃肉！現在！立刻！馬上！」、「牠流的口水都快要滴到雞肉上了」、「牠的眼神看起來有夠絕望」、「笑到停不下來，這是我今天看到最有趣的東西」、「請告訴我你後來有邀請牠加入你的烤肉派對」、「丟一塊上去給牠吃啦！」。

前陣子還發生一起「用烤肉香吸引走失狗回家」的事件，美國一隻小黑狗在住家附近走失，飼主的老公異想天開，在家裡後院架起BBQ烤肉架開始烤肉，沒想到愛犬真的循著香味回家，讓眾人都感到神奇不已。