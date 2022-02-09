華人吃飯都使用筷子，而筷子的功能非常簡單，但卻是經過漫長的演變。古代人吃飯最早並不是用筷子，在新石器時代就出現類似於筷子的工具，但當時僅用於夾取或烹飪食物，甚至認為用夾子吃飯是不禮貌的行為，直到明朝才開始用筷子吃飯。

根據《梨視頻》報導，新石器時代就出現類似筷子的工具「梜」，由樹枝或骨頭製成，主要用於將燒紅的石頭夾進容器裡燒水，再將石頭夾出來，後來功能演變成將羹湯中的食物取出，在《禮記・曲禮上》就有相關記載「羹之有菜者用梜」。

先秦時期人們吃飯用手抓食，筷子只用於夾菜，《禮記》有所謂「飯黍毋從箸」，當時的人認為用筷子吃飯，是非常沒有禮貌的行為。除此之外，在《漢書 律曆志》還出現用筷子算數，因此出現「籌箸」一詞，《史記．卷五五．留侯世家》也有提到，「張良對曰：『臣請藉前箸為大王籌之。』」，指將筷子當籌碼來計量規劃。

由於當時的人吃飯是用手，因此食指才會稱作食指，表示此為用於吃飯的工具，直到宋朝，筷子仍不是用於吃飯，而是侷限於夾菜，當時主要用勺子吃飯，到明朝才開始用筷子吃飯，按照英國漢學家魏根深解釋，也許是當時統治者多來自南方，而南方主食是米飯，餐具多使用筷子，此習慣也漸漸傳到北方。

此外，筷子一詞是吳語方言，又稱江東話、江南話，明朝成化年間，《菽園雜記》記載，當時的吳中地區，船家避諱與「住」同音的「箸」，因為此字有「停船」的意思，因此改其為與「快」同音的「筷」，意旨盡快抵達目的地，在《紅樓夢》第40回《史太君兩宴大觀園金鴛鴦三宣牙牌令》，內文曾出現「箸」與「筷」，顯示這2個字在明清時仍混用，直到五四運動後，筷子稱謂才逐漸取代箸，成為現代的慣用語。