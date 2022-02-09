泰國不少店家競爭激烈，店員經常會換上性感服飾，吸引民眾上門，先前就出現一名正妹賣蛋捲，僅用小罩衫遮住上半身重點部位，生意因此爆好。近日泰國還出現性感理髮師，穿著小可愛露出北半球替男客剪頭髮，照片曝光獲關注。

泰國美髮沙龍「Real cut 4」近日在臉書po出多張宣傳照，只見兩名正妹理髮師身穿小可愛與熱褲，露出豐滿的上圍，近距離替男客人服務，其中還有幾張照片，理髮師甚至直接趴在客人身上，仔細修剪頭髮，畫面讓人看了血脈賁張，該篇貼文引發討論，累計4.3萬次分享。

根據泰媒《Sanook》報導，美髮沙龍「Real cut 4」位於色軍府，照片中的模特兒是24歲的普羅姆拉克薩（น้องฝน น.ส.พัชราภร พรหมรักษา），也是該店的老闆娘，由於平時打扮都非常性感，因此她突發奇想自己當模特兒，嘗試拍攝多張性感宣傳照。

普羅姆拉克薩提到，自己並非理髮師，而這一間店是她與男友一起經營的，曝光的性感照只是為了宣傳，如果客人來到店裡，是無法享受這項特殊服務的，而這系列宣傳照讓他們的店因此爆紅，也是她始料未及的，「網友的反應比我預期的還好」。