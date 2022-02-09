古代各國為了爭奪土地、金錢和權力，經常發動戰爭，造就不少武將在歷史上留下重要地位，然而當我們觀看這些名將的畫像時，就會發現他們幾乎都有一個共通點，就是擁有「啤酒肚」，和現代人對於「健壯」的想像大相逕庭，究竟為何會有這種有趣的現象呢？

根據《國家人文歷史》報導，事實上在古代這種大肚子並不叫作啤酒肚，而是「將軍肚」，它代表著強大的戰鬥力，並不是因為好吃懶做才形成，由於武將必須時常上戰場，身材自然也要符合靈敏、抗打等條件，虎背熊腰的身材能為他們帶來更大的力量，足以扛起沉重的刀、槍等武器，同時和對方近戰格鬥，因此「將軍肚」就是將軍們在戰場上的實力證明。

再者，古代戰場上的將軍不僅要能打，還要「能扛」，當時軍隊長途行軍早已是家常便飯，但對於將軍和士兵來說仍是巨大的考驗，身上穿著沉重的鎧甲裝備，還得背大量的兵器和糧食，若是沒有大量的脂肪作為能量儲備，根本不可能撐得下去，因此人高馬大、五大三粗等都是古代軍士的理想身材，其中五大三粗代表手大、腳大、耳大、肩寬、臀肥、腰粗、腿粗、脖頸粗，這些條件對於行軍打仗、近戰格鬥都相當具實用性。

然而並不是所有武將的真實身材都擁有「將軍肚」，但古人認為將軍得擁有「彪悍威武」的體型，看起來才會更有震懾力與威嚴，因此「將軍肚」就成為畫師們描繪武將的重要特徵，是一種「具象化的職業形象」。